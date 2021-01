Speranza: 'Lasciamo fuori le polemiche politiche. L'epidemia è in fase espansiva, prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Unità, unità, unità. Lasciamo fuori da polemiche politiche la campagna di vaccinazione che è troppo importante per macchiarla con polemiche che sono inutili". Le parole del ministro Speranza ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Unità, unità, unità.dala campagna di vaccinazione che è troppo importante per macchiarla conche sono inutili". Le parole del ministro...

