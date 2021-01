Speranza alla Camera: «La nottata non è passata». Stato di emergenza fino al 30 aprile, verso lo stop agli spostamenti in zona gialla – La diretta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, l’esecutivo sta lavorando per concludere, entro giovedì 14 gennaio, la stesura del nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte tra venerdì e sabato. Il ministro della Salute Roberto Speranza, prima alla Camera e poi al Senato, annuncia le misure di contenimento del Coronavirus e la proroga dello Stato d’emergenza fino al prossimo 30 aprile. Dopo un’introduzione sulla situazione della pandemia in Europa e la ripetizione dei dati sulla diffusione del virus in Italia, Speranza si fa portavoce della scelta del governo di «prorogare al 30 aprile lo Stato di emergenza che scade il 31 gennaio. Questo passaggio consente all’architettura istituzionale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, l’esecutivo sta lavorando per concludere, entro giovedì 14 gennaio, la stesura del nuovo Dpcm che entrerà in vigoremezzanotte tra venerdì e sabato. Il ministro della Salute Roberto, primae poi al Senato, annuncia le misure di contenimento del Coronavirus e la proroga dellod’al prossimo 30. Dopo un’introduzione sulla situazione della pandemia in Europa e la ripetizione dei dati sulla diffusione del virus in Italia,si fa portavoce della scelta del governo di «prorogare al 30lodiche scade il 31 gennaio. Questo passaggio consente all’architettura istituzionale ...

Agenzia_Ansa : #Emergenza #pandemia, si punta a prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Il #Cdm sul #Covid è previsto q… - rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm è intenzione del governo riaprire i #musei nelle regioni in area gialla. Lo ha detto il ministro… - matteosalvinimi : Un’emozione partecipare alla Santa Messa e pregare Santa Rosalia sul Monte Pellegrino a Palermo, chiedendo alla San… - Italia_Notizie : Speranza alla Camera: 'Epidemia in fase espansiva, 12 regioni a rischio alto' - disanzofancesco : @carlakak Purtroppo stiamo assistendo ad un vero sciacallaggio in capo alla@povera gente dalla Lega a Renzi agli at… -