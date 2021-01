Sostegno a imprese italiane in Cina, da CDP 12 milioni euro a Gruppo Danieli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita in Cina del Gruppo Danieli – attivo nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica – attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94 milioni di Renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro, risorse “destinate a supportare l’espansione della multinazionale italiana fondata nel 1914, attraverso interventi tesi al potenziamento delle linee di produzione esistenti con l’obiettivo di fornire impianti innovativi ai clienti cinesi e nel mondo capaci di produrre acciaio con tecnologie Green”. Con il finanziamento a favore del Gruppo, si legge nella nota – “CDP finalizza con successo l’impiego della provvista del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita indel– attivo nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica – attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94di Renminbi, equivalenti a circa 12di, risorse “destinate a supportare l’espansione della multinazionale italiana fondata nel 1914, attraverso interventi tesi al potenziamento delle linee di produzione esistenti con l’obiettivo di fornire impianti innovativi ai clienti cinesi e nel mondo capaci di produrre acciaio con tecnologie Green”. Con il finanziamento a favore del, si legge nella nota – “CDP finalizza con successo l’impiego della provvista del ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno imprese Napoli, sostegno alle imprese: Confcommercio non ci sta. È scontro con la Camera di Commercio Corriere del Mezzogiorno Coldiretti Marche, Gardoni: “Bene i dati del biologico regionale ma bisogna attuare misure di sostegno alle aziende”.

Imprese: Sace sostiene la crescita di Exprivia con Garanzia Italia (2)

