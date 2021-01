Sono le ministre a dimettersi ma è Renzi a fare il one man show (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo è aperta e le ministre si dimetteranno. A comunicarlo è Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook iniziata in ritardo, così come tipico di Conte e così come Renzi ha criticato aspramente. Il leader di Italia Viva chiarisce immediatamente la situazione e comunica le dimissioni non solo delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, ma anche quella del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Nel corso della conferenza stampa accade qualcosa che in moltissimi stanno facendo notare: le ministre si dimettono ma è Matteo Renzi che parla, non lasciandole nemmeno rispondere alle domande dei giornalisti. LEGGI ANCHE >>> Renzi fa dimettere le ministre perché «la crisi non si risolve con la popolarità sui social» ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo è aperta e lesi dimetteranno. A comunicarlo è Matteonel corso di una diretta Facebook iniziata in ritardo, così come tipico di Conte e così comeha criticato aspramente. Il leader di Italia Viva chiarisce immediatamente la situazione e comunica le dimissioni non solo delleTeresa Bellanova ed Elena Bonetti, ma anche quella del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Nel corso della conferenza stampa accade qualcosa che in moltissimi stanno facendo notare: lesi dimettono ma è Matteoche parla, non lasciandole nemmeno rispondere alle domande dei giornalisti. LEGGI ANCHE >>>fa dimettere leperché «la crisi non si risolve con la popolarità sui social» ...

