Sondaggi politici oggi, Swg per Mentana: Meloni vicina al sorpasso, il Pd è in calo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sondaggi politici oggi – 13 gennaio 2021. Lo scongiurano tutti, ma non si può scansare lo spettro del voto durante la pandemia. Dopo tre settimane di pausa, con l’ultima rilevazione che risaliva al 21 dicembre scorso, torna il Sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Quest’ultimo ha immediatamente dichiarato che se si andasse a votare oggi con la nuova legge elettorale e considerando l’abbassamento del numero di deputati e senatori per effetto della riforma confermata dal referendum popolare, “il centrodestra sarebbe in vantaggio”. Lo scenario chiaro: la Lega è ancora il primo partito nelle preferenze degli Italiani. A seguire ci sono il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, che ormai si è lasciato abbondantemente alle spalle il M5s. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– 13 gennaio 2021. Lo scongiurano tutti, ma non si può scansare lo spettro del voto durante la pandemia. Dopo tre settimane di pausa, con l’ultima rilevazione che risaliva al 21 dicembre scorso, torna ilo Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico. Quest’ultimo ha immediatamente dichiarato che se si andasse a votarecon la nuova legge elettorale e considerando l’abbassamento del numero di deputati e senatori per effetto della riforma confermata dal referendum popolare, “il centrodestra sarebbe in vantaggio”. Lo scenario chiaro: la Lega è ancora il primo partito nelle preferenze degli Italiani. A seguire ci sono il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, che ormai si è lasciato abbondantemente alle spalle il M5s. leggi anche ...

