Sondaggi politici Ipsos: Renzi mosso da interessi personali per il 73% degli italiani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo strisciante divide gli italiani. A sostenerlo sono i Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì. Il 49% afferma di capire le ragioni che stanno dietro alla crisi politica innescata dall’ex premier Matteo Renzi, il 46%, invece, confessa candidamente di non capire perché ci sia una crisi politica soprattutto in un momento così critico caratterizzato dall’emergenza sanitaria e da quella economica. E così a finire sul banco degli imputati è proprio il leader di Italia Viva. Lui ha più volte ribadito di non avercela con il premier e che la querelle è squisitamente politica. “A quelli che credono che noi vogliamo più poltrone, dico che noi rinunciamo alle poltrone” ha ribadito anche ieri durante l’intervista a Cartabianca. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo strisciante divide gli. A sostenerlo sono iper Di Martedì. Il 49% afferma di capire le ragioni che stanno dietro alla crisi politica innescata dall’ex premier Matteo, il 46%, invece, confessa candidamente di non capire perché ci sia una crisi politica soprattutto in un momento così critico caratterizzato dall’emergenza sanitaria e da quella economica. E così a finire sul bancoimputati è proprio il leader di Italia Viva. Lui ha più volte ribadito di non avercela con il premier e che la querelle è squisitamente politica. “A quelli che credono che noi vogliamo più poltrone, dico che noi rinunciamo alle poltrone” ha ribadito anche ieri durante l’intervista a Cartabianca. Segui Termometro Politico su Google ...

baffi_francesco : I sondaggi fatti dal @Corriere, per quello che valgono i sondaggi, ci dicono come i politici più 'amati' dagli ital… - nigno11 : Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni via @moneypuntoit - hatarumor : @La7tv Non so se i sondaggi seguono i politici.... o se i piccoli partiti seguono i sondaggi... #matteononparlavoconte - massimopac1 : Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni via @moneypuntoit - giornali_it : RT @linolamb: Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni -