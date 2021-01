Sondaggi politici elettorali oggi 13 gennaio: se si votasse oggi il centrodestra vincerebbe in 3 simulazioni su 5. Solo in un caso giallorossi al governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 13 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Nelle ore in cui si decide il destino del governo in molti si chiedono che cosa accadrebbe se si tornasse alle urne: la risposta, secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali, è che vincerebbe il centrodestra in quasi tutti gli scenari che sono stati simulati. Youtrend, infatti, ha elaborato cinque possibili scenari, tutti basati sul Rosatellum, il sistema elettorale attualmente in vigore. In tre delle cinque simulazioni, realizzate sommando le tendenze attuali dei partiti e i risultati delle elezioni europee del 2019, il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)13: ultimissimi– Nelle ore in cui si decide il destino delin molti si chiedono che cosa accadrebbe se si tornasse alle urne: la risposta, secondo gli ultimi, è cheilin quasi tutti gli scenari che sono stati simulati. Youtrend, infatti, ha elaborato cinque possibili scenari, tutti basati sul Rosatellum, il sistema elettorale attualmente in vigore. In tre delle cinque, realizzate sommando le tendenze attuali dei partiti e i risultati delle elezioni europee del 2019, il ...

hatarumor : @La7tv Non so se i sondaggi seguono i politici.... o se i piccoli partiti seguono i sondaggi... #matteononparlavoconte - massimopac1 : Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni via @moneypuntoit - giornali_it : RT @linolamb: Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni - linolamb : Sondaggi politici: crolla il PD, volano Calenda e la Meloni - carlacasu : RT @CitizenPost: Sondaggi politici oggi 12 gennaio: Fratelli d’Italia insegue il Pd -