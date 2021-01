Sondaggi, per il 73% degli intervistati Renzi ha aperto la crisi “per interessi personali” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per il 73 per cento degli intervistati, Matteo Renzi con l’apertura della crisi di governo sta “perseguendo i suoi interessi personali e della sua parte politica”. E’ quanto emerge dal Sondaggio di Ipsos per la trasmissione DiMartedì. Ma non solo, stando alla rilevazione condotta in questi giorni di fibrillazione interna all’esecutivo, un italiano su due (46%) non ha capito i motivi della crisi di governo. Solo il 13% degli intervistati si sente di dire che l’ex premier “sta anteponendo l’interesse del Paese”. Il 14 per cento non ha un’opinione a proposito. Sempre secondo Ipsos, il premier, se messo a confronto con Renzi, ottiene il 55% delle preferenze contro il 10 per cento di Renzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per il 73 per cento, Matteocon l’apertura delladi governo sta “perseguendo i suoie della sua parte politica”. E’ quanto emerge dalo di Ipsos per la trasmissione DiMartedì. Ma non solo, stando alla rilevazione condotta in questi giorni di fibrillazione interna all’esecutivo, un italiano su due (46%) non ha capito i motivi delladi governo. Solo il 13%si sente di dire che l’ex premier “sta anteponendo l’interesse del Paese”. Il 14 per cento non ha un’opinione a proposito. Sempre secondo Ipsos, il premier, se messo a confronto con, ottiene il 55% delle preferenze contro il 10 per cento di...

