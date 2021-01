Sondaggi elettorali SWG, male il PD, Azione oltre il 4% (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I primi Sondaggi elettorali di SWG dopo le vacanze natalizie restituiscono l’impressione di un riassestamento del panorama politico che però si verifica soprattutto attraverso spostamenti di elettori tra partiti vicini piuttosto che tra schieramenti. Segui Termometro Politico su Google News Così continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, che guadagna ancora mezzo punto, andando al 17,2%, ai danni soprattutto degli alleati, visto che la Lega scende di due decimali al 23,2%, e Forza Italia di quattro, al 5,9%, mentre Cambiamo! va all’1%, perdendo anch’esso uno 0,2%. Se il centrodestra nel complesso scende, la maggioranza non cresce, a causa del PD, che perde un punto secco, andando sotto il 20%, al 19,4%. E non bastano a compensare i progressi degli alleati, del Movimento 5 Stelle che guadagna il 0,4% portandosi al 14,7%, di Sinistra/Mdp, su ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I primidi SWG dopo le vacanze natalizie restituiscono l’impressione di un riassestamento del panorama politico che però si verifica soprattutto attraverso spostamenti di elettori tra partiti vicini piuttosto che tra schieramenti. Segui Termometro Politico su Google News Così continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, che guadagna ancora mezzo punto, andando al 17,2%, ai danni soprattutto degli alleati, visto che la Lega scende di due decimali al 23,2%, e Forza Italia di quattro, al 5,9%, mentre Cambiamo! va all’1%, perdendo anch’esso uno 0,2%. Se il centrodestra nel complesso scende, la maggioranza non cresce, a causa del PD, che perde un punto secco, andando sotto il 20%, al 19,4%. E non bastano a compensare i progressi degli alleati, del Movimento 5 Stelle che guadagna il 0,4% portandosi al 14,7%, di Sinistra/Mdp, su ...

Pier56195385 : @GarbaSte è lei che proponeva di legare gli spazi televisivi alla percentuale di voti elettorali. Anzi, alla percen… - INSDakar : @sruotolo1 E' un caso che si dica che le elezioni siano irresponsabili quando, facendo tutti i conti con i nuovi co… - mighis5 : 'sudditi' o si è avversari (scalfarotto vs emiliano in Puglia). oggi, perché voleva un rimpasto e nuovi ministri p… - 1961epy : @Ettore_Rosato @nzingaretti @Ettore_Rosato cercate di rammentare che 8 voti su dieci con cui siete stati eletti son… - infoitinterno : Sondaggi elettorali, Partito Democratico in calo: Fratelli d’Italia è solo a due punti di distanza -