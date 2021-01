Solo 10 euro per Cyberpunk 2077 da GameStop: i dettagli dell’offerta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello di Cyberpunk 2077 è stato uno dei casi videoludici più peculiari del 2020, se non di sempre. Atteso per otto lunghi anni, il nuovo gioco di ruolo di casa CD Projekt RED è approdato finalmente sugli scaffali fisici e digitali lo scorso 10 dicembre, andando a graziare PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le praticamente introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Peccato che i tantissimi bug presenti nel codice finale di gioco abbiano inficiato quella che è comunque un’esperienza ruolistica in prima persona unica nel suo genere, fatta di neon, sangue e metallo tra le strade della metropoli fittizia di Night City. Soprattutto sulle piattaforme di ormai vecchia generazione, il nuovo videogame dagli stessi autori della trilogia di The Witcher non riesce ad esprimere al meglio il suo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello diè stato uno dei casi videoludici più peculiari del 2020, se non di sempre. Atteso per otto lunghi anni, il nuovo gioco di ruolo di casa CD Projekt RED è approdato finalmente sugli scaffali fisici e digitali lo scorso 10 dicembre, andando a graziare PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le praticamente introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Peccato che i tantissimi bug presenti nel codice finale di gioco abbiano inficiato quella che è comunque un’esperienza ruolistica in prima persona unica nel suo genere, fatta di neon, sangue e metallo tra le strade della metropoli fittizia di Night City. Soprattutto sulle piattaforme di ormai vecchia generazione, il nuovo videogame dagli stessi autori della trilogia di The Witcher non riesce ad esprimere al meglio il suo ...

Rinaldi_euro : Se continua così Tweet ci consentirà solo di postare gattini (rossi)! - marcoconterio : ?????? Dettagli su Pol #Lirola verso l'#OM: intesa per prestito di 6 mesi da 500mila euro con diritto di riscatto a 1… - crocerossa : ?? ATTENZIONE ?? La solidarietà che ci state dimostrando è tanta, ma per alcuni malintenzionati l'emergenza… - guyfawkes2_0 : RT @macche2palle: Un abitante di San Francisco possiede 7000 bitcoins da 10 anni. Problema: non si ricorda la password, che gli permettereb… - kiltitaye : Di tutto il denaro ricevuto dall'EU l'italia decide di stanziare, tra gli altri, 46 miliardi di euro per la cultura… -