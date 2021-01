Social, Sgarbi: "Contro il moralismo non c'è vaccino" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Francesco Curridori ? Fini: "Ecco l'intolleranza dei tolleranti" È stato giusto censurare Trump? La ""libertà"" ai tempi dei... Vittorio Sgarbi commenta la chiusura del profilo Twitter del presidente Donald Trump e il 'boicottaggio' del Social network Parler da parte dei colossi del Big Tech "È una cosa enorme, gravissima". Così il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi, nel corso di un'intervista rilasciata a ilGiornale.it, commenta la chiusura del profilo Twitter del presidente Donald Trump e il 'boicottaggio' del Social network Parler da parte dei colossi del Big Tech. Secondo Sgarbi, quella è stata una scelta sbagliata "perché è evidente che nessuno ha potere di censura se non è stabilito da un'autorità statuale". E, se da un lato "ci dovrebbe essere una ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Francesco Curridori ? Fini: "Ecco l'intolleranza dei tolleranti" È stato giusto censurare Trump? La ""libertà"" ai tempi dei... Vittoriocommenta la chiusura del profilo Twitter del presidente Donald Trump e il 'boicottaggio' delnetwork Parler da parte dei colossi del Big Tech "È una cosa enorme, gravissima". Così il deputato e critico d'arte Vittorio, nel corso di un'intervista rilasciata a ilGiornale.it, commenta la chiusura del profilo Twitter del presidente Donald Trump e il 'boicottaggio' delnetwork Parler da parte dei colossi del Big Tech. Secondo, quella è stata una scelta sbagliata "perché è evidente che nessuno ha potere di censura se non è stabilito da un'autorità statuale". E, se da un lato "ci dovrebbe essere una ...

