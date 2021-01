Social network | attori globali al pari degli Stati

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sette gennaio scorso dopo l’irruzione a Capitol Hill da parte dei suoi sostenitori, in conseguenza delle sue affermazioni in merito alla presunta falsificazione del risultato elettorale americano, Donald Trump è stato bandito da Twitter (in modo permanente) e da Facebook (per due settimane). L’EVENTO ha fatto il giro del modo e ha creato un grande dibattito a cui ha partecipato persino Angela Merkel dichiarando come il bando a Trump da parte deisia «problematico», mentre Edward Snowden lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

giornalettismo : L'annuncio di #Burioni sui suoi social network. Su richiesta della procura di Milano, il tribunale ha sequestrato a… - fleinaudi : Siamo pronti per un nuovo appuntamento con #ilcafFLEdelmercoledì? Il nostro @emanueleraco tratterà insieme agli os… - philipdisalvo : In 5 anni Trump ha fatto 2.520 tweet contro stampa e giornalisti - Brandolf11 : RT @carlogubi: Se cerchi un social network no-profit dove il discorso d'odio fascioleghista è bandito, non ci sono algoritmi manipolativi o… - MamolkcsMamol : RT @ilgiornale: Vittorio Sgarbi commenta la chiusura del profilo Twitter del presidente Donald Trump e il 'boicottaggio' del social network… -

Ultime Notizie dalla rete : Social network

Il Manifesto

In the wake of alleged leaked messages from Armie Hammer about his sex life, the Social Network star is departing the Jennifer Lopez Lionsgate action comedy Shotgun Wedding. The part, we ...È l’occasione per ritrovare la tradizione moderata. E il cambiamento di una parte non può non pesare sull’altra ...