Social e democrazia: basta la censura? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutti o quasi tutti abbiamo visto l'assalto al Campidoglio di dimostranti incitati appena prima da Donald Trump. Sappiamo come è andata a finire. Cinque morti. Cinque vite da vivere finite sul marmo bianco di una morgue di Washington D.C. Ma come si erano trovati lì tutti così convinti tutti così motivati? Beh, semplice. È bastato un tam tam Social dei followers (un tempo si sarebbe detto sostenitori) di Donald Trump, che da mesi reclamava brogli alle elezioni. Ogni giorno più volte al giorno. E dove? Ovviamente sui Social. Facebook Twitter Istagram colossi della comunicazione che fanno capo a Mark Zuckemberg, che dal loro uso ottiene ricavi miliardari in dollari. Tutte piattaforme con regole assolutamente condivisibili, ma che raramente sono fatte osservare quando davvero servirebbe se è vero come è vero che gli hate speeches, i ...

