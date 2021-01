Slitta il tour de Le Vibrazioni con Vessicchio | le nuove date 2021

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilde Leconancora. Le, inizialmente in programma per il 2020, sono state rimanai primi mesi dele oggi si apprende di un nuovo posticipo che costringe i concerti alla fine dell’anno in corso, salvo nuovi aggiornamenti. Ledelde Leconsono attese tra novembre e dicembre secondo il nuovo calendario già disponibile. A causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia globale di coronavirus, ilteatrale del gruppo guidato da Francesco Sarcina è stato nuovamente spostato. LeIn Orchestra di e con Beppe ...