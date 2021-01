«Sì, fra’, sono io, il social media manager di Unieuro». E le lavatrici vanno sold out (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello del social media manager è un mestiere duro, ma qualcuno deve pur farlo. Quanto può spingersi oltre un’azienda per portare a casa una comunicazione efficace che si coniughi con un incremento, effettivo, delle vendite? La risposta potrebbe darla la persona che in questo momento, con il gergo giovanile di un ventenne appena uscito dal liceo, si occupa della comunicazione per Unieuro. E la strategia, adesso, sembra pagare. La catena italiana di negozi di elettronica ed elettrodomestici nelle ultime ore sta macinando popolarità a suon di like e condivisioni per un post in cui viene pubblicizzata una lavatrice. Una campagna al limite: difficile capire dove termini il genio e cominci la follia. Sembra però non sia la prima volta che compaiono messaggi insoliti di questo tipo. Il post «Questo è un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Quello delè un mestiere duro, ma qualcuno deve pur farlo. Quanto può spingersi oltre un’azienda per portare a casa una comunicazione efficace che si coniughi con un incremento, effettivo, delle vendite? La risposta potrebbe darla la persona che in questo momento, con il gergo giovanile di un ventenne appena uscito dal liceo, si occupa della comunicazione per. E la strategia, adesso, sembra pagare. La catena italiana di negozi di elettronica ed elettrodomestici nelle ultime ore sta macinando popolarità a suon di like e condivisioni per un post in cui viene pubblicizzata una lavatrice. Una campagna al limite: difficile capire dove termini il genio e cominci la follia. Sembra però non sia la prima volta che compaiono messaggi insoliti di questo tipo. Il post «Questo è un ...

