Si erano ritrovati 17 in casa per scambio regali Natale

Leggi su udine20

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si sonoin 17 in un appartamento a Trieste, in zona Gretta, per scambiarsi idie all’arrivo dei Carabinieri, ieri sera dopo le 21, non hanno saputo giustificare la loro presenza nell’abitazione. Per questo motivo tutti e 17, studenti universitari, sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid. A chiamare i militari dell’Arma sono stati i vicini di, infastiditi dai rumori che provenivano dall’appartamento. Sul posto sono giunte due pattuglie di Barcola e del Radiomobile di Aurisina, che hanno identificato e sanzionato gli studenti. Secondo una ricostruzione, questi ultimi sidati appuntamento per il rito del “Babbosegreto”, ovvero la consegna deiin modo anonimo.