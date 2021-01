Si apre la crisi di governo | Renzi annuncia le dimissioni di Bonetti | Bellanova e Scalfarotto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo di. La sfida di Conte. Gli appelli all'unità. La decisione dei parlamentari di Italia Viva comunicata in una lettera mentre da più parti si cercava di ricucire. Il Pd: 'Un grave ...

FMCastaldo : Il #M5S è convintamente al fianco di @GiuseppeConteIT. È lui il nostro Presidente! Chi apre la crisi diventa interl… - you_trend : Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo… - Corriere : Renzi rompe con Conte, si apre la crisi: «Le ministre di Italia Viva si dimettono, il re è nudo» - benedettamagrin : RT @jacopo_iacoboni: Grillo che ora apre a un “patto tra tutti i partiti, diventiamo costruttori” è il momento più esilarante e drammatico… - Unpodibrio : RT @Una_Gioia_Mai: Mattarella: chiedo ai partiti responsabilità Matteo Renzi che apre la crisi di governo: #crisigoverno -

Ultime Notizie dalla rete : apre crisi

"Una attività come quella dell'ultimo anno è in grado di farla qualsiasi altro italiano, anche i primi che prendi per strada ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dopo intense giornate di botta e risposta e tensioni con il premier Conte, ha indetto una conferenza stampa alla Camera ...