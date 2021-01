Shonda Rhimes: chi è la regina delle serie tv americane? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La regina del giovedì sera americano Shonda Rhimes festeggia oggi, 13 gennaio 2021, il suo 51esimo compleanno. Nota ai più come la creatrice di Grey’s Anatomy, la Rhimes è anche molto altro. Sceneggiatrice, produttrice, scrittrice ed anche fondatrice di una casa di produzione televisiva, è un modello di determinazione e talento. Ma scopriamo insieme qualcosa di più su una delle donne più famose della tv americana. Chi è davvero Shonda Rhimes? Nata a Chicago nel 1970, Shonda Rhimes è la più giovane di quattro sorelle e due fratelli. Sin da piccola racconta di avere una fervida immaginazione, che coniugata alla passione ed al talento per la scrittura, la porteranno a diventare una delle sceneggiatrici più famose al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladel giovedì sera americanofesteggia oggi, 13 gennaio 2021, il suo 51esimo compleanno. Nota ai più come la creatrice di Grey’s Anatomy, laè anche molto altro. Sceneggiatrice, produttrice, scrittrice ed anche fondatrice di una casa di produzione televisiva, è un modello di determinazione e talento. Ma scopriamo insieme qualcosa di più su unadonne più famose della tv americana. Chi è davvero? Nata a Chicago nel 1970,è la più giovane di quattro sorelle e due fratelli. Sin da piccola racconta di avere una fervida immaginazione, che coniugata alla passione ed al talento per la scrittura, la porteranno a diventare unasceneggiatrici più famose al ...

