Sex & the City, un milione di dollari a episodio per Sarah Jessica Parker e le altre (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sarah Jessica Parer, Cynthia Nixon e Kristin Davis sono pronte a tornare con un nuovo sequel di Sex and the City, come annunciato ufficialmente pochi giorni fa. Ora che la notizia è confermata, però, iniziano a emergere i primi dettagli sul contratto delle attrici, in cui spicca senz’altro la voce cachet. Secondo quanto rivelato da Variety, magazine americano specializzato in cinema e serie tv, per (ri)vestire i panni di Carrie, Miranda e Charlotte le tre attrici guadagneranno un milione di dollari a episodio, per un totale – quindi – di dieci milioni a testa. Le puntate, infatti, saranno dieci, decisamente meno rispetto al numero di episodi delle stagioni “standard” andate in onda dal 1998 al 2004, ma in linea alle tendenze degli ultimi anni imposte anche da colossi come Netflix che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Parer, Cynthia Nixon e Kristin Davis sono pronte a tornare con un nuovo sequel di Sex and the, come annunciato ufficialmente pochi giorni fa. Ora che la notizia è confermata, però, iniziano a emergere i primi dettagli sul contratto delle attrici, in cui spicca senz’altro la voce cachet. Secondo quanto rivelato da Variety, magazine americano specializzato in cinema e serie tv, per (ri)vestire i panni di Carrie, Miranda e Charlotte le tre attrici guadagneranno undi, per un totale – quindi – di dieci milioni a testa. Le puntate, infatti, saranno dieci, decisamente meno rispetto al numero di episodi delle stagioni “standard” andate in onda dal 1998 al 2004, ma in linea alle tendenze degli ultimi anni imposte anche da colossi come Netflix che ...

Leosias : @thiifate @Edson_Oliveira Gente, eu amo 'Sex and the City', HAHAHAHAHAAHHA!! - devil85 : RT @NymphoKyka: ????????????chi vuole scoparmi? Retweettate e verrete inseriti nelle mie graduatorie per il prossimo ITALY SEX TOUR, 8000 maschi… - SarahKi77619885 : ierra porn Up . @Sex_porn_usa_us . . . . . @Sex_porn_usa_us . . . . . @Sex_porn_usa_us . . . . .… - DSegreta : Buon #merculedì a tutti ?? #cam4 #camgirl #ass #italianass #beautifulass #culo #culoitaliano #hot #sex #sexywoman… - PeggyGa57760125 : ierra cash . @Sex_porn_usa_us . . . . . @Sex_porn_usa_us . . . . . @Sex_porn_usa_us . . . . .… -