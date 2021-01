Sex and the City: Kim Cattrall e la sua reazione "silenziosa" su Twitter al revival senza di lei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Kim Cattrall reagisce alla notizia del revival di Sex and the City senza di lei mettendo mi piace a un tweet di un suo estimatore. La star di Sex and the City, Kim Cattrall, ha commentato la notizia dell'arrivo del revival senza di lei limitandosi a mettere mi piace a un tweet dedicato all'argomento. HBO Max ha annunciato il ritorno di Sex and the City in una stagione revival che vede la conferma della presenza di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. A mancare all'appello è la sola Kim Cattrall, da tempo in rotta di collisione con le tre colleghe. Per il momento Kim Cattrall non argomenta più di tanto la sua decisione, ma si limita a mettere mi piace a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Kimreagisce alla notizia deldi Sex and thedi lei mettendo mi piace a un tweet di un suo estimatore. La star di Sex and the, Kim, ha commentato la notizia dell'arrivo deldi lei limitandosi a mettere mi piace a un tweet dedicato all'argomento. HBO Max ha annunciato il ritorno di Sex and thein una stagioneche vede la conferma della predi Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. A mancare all'appello è la sola Kim, da tempo in rotta di collisione con le tre colleghe. Per il momento Kimnon argomenta più di tanto la sua decisione, ma si limita a mettere mi piace a ...

