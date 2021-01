Sex and the City, confermato il ritorno: cachet da sei zeri per le protagoniste (Di mercoledì 13 gennaio 2021) confermato il ritorno di Sex and the City. Tra anticipazioni e indiscrezioni è emerso il cachet della protagoniste. Si tratta di un milione di dollari a star per un singolo episodio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sex and The City (@satclines) Sex and City torna sugli schermi. Dopo anni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ildi Sex and the. Tra anticipazioni e indiscrezioni è emerso ildella. Si tratta di un milione di dollari a star per un singolo episodio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sex and The(@satclines) Sex andtorna sugli schermi. Dopo anni L'articolo proviene da YesLife.it.

Leosias : @thiifate @Edson_Oliveira Gente, eu amo 'Sex and the City', HAHAHAHAHAAHHA!! - avstentom : quello che dovrei fare: studiare quello che sto facendo: binge watching sex and the city - jaimedemas : tipo sex and the city, pur di fare soldi devono allungare il brodo e sputtanare il lavoro di anni - EnricoSanchi : RT @lifepeople_mag: #SexAndTheCity sta per tornare! La famosissima serie tv tornerà sul piccolo schermo con Il sequel firmato HBO “And Just… - Noovyis : (Sex and the City: Kim Cattrall e la sua reazione 'silenziosa' su Twitter al revival senza di lei) Playhitmusic - -