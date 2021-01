Serie A | il 25 gennaio la ratifica degli accordi con i fondi d’investimento

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Svolta epocale per laA che il prossimo 25, nel corso della riunione di Lega, ratificherà l’accordo con iIl prossimo 25la Lega Calcio ratificherà l’accordo per l’entrata del consorzio formato da Cvc, Advent e Fs nelle newco che gestirà i diritti tv e commerciali dellaA. Una volta effettuata la votazione, nelle casse delle società diA entreranno un miliardo e 700 milioni di euro, oltre ad avere a disposizione una linea di credito da 1,2 miliardi. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Inter, saldati solo due stipendi e a gennaio la missione di mercato è vendere e basta - DiMarzio : #Reggina, Mastour saluta: domani le visite mediche col Carpi - SaverioPapisca : RT @tuttosport: Il #Napoli annuncia: 'Giocheremo la #Supercoppa con la #Juve il 20 gennaio' - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - MadMassit : #TimBlakeNelson in #OldHenry La serie 1984 di #GeorgeOrwell #AndySamberg e #AndyTiara ancora insieme dopo Palm Spri… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gennaio

ComingSoon.it

”Le scadenze di fine gennaio spetteranno a SIGI, come probabilmente quelle di inizio febbraio, ma questo non è un problema" ...Appuntamento a giovedì 14 gennaio per la settima puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi. L’arte ha bisogno di ...