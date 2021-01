Sei allergica all’aspirina? Stai attenta a questi cibi

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se seici sono diversi alimenti ai quali devi prestare una certa attenzione. Scopriamo insieme di quali si tratta e come comportarsi. Quando si parla di allergie, l’attenzione non è mai troppa. E, una tra le più delicate è senza alcun dubbio quella, nota anche come allergia all’acido acetil salicilico. Quello che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it