Secondo Massimo Galli con il Covid-19 siamo tornati alla situazione di marzo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) siamo tornati alla situazione di marzo. È questo l’allarme lanciato, dal suo reparto al Sacco di Milano, dall’infettivologo Massimo Galli in un’intervista al quotidiano La Stampa. Galli prima di analizzare l’evolversi della pandemia, si lascia andare anche a una considerazione sull’attuale crisi di governo: «Francamente la situazione politica mi indigna. Sembra l’orchestra che suona mentre il Titanic affonda. Mi pare ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento». Per Galli le priorità sono altre. «Conviviamo con una pandemia disastrosa. Dopo cromatismi regionali vari abbiamo una situazione in peggioramento. Magari non è il momento di distrarsi. Bisognerebbe stringere tutti le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di. È questo l’rme lanciato, dal suo reparto al Sacco di Milano, dall’infettivologoin un’intervista al quotidiano La Stampa.prima di analizzare l’evolversi della pandemia, si lascia andare anche a una considerazione sull’attuale crisi di governo: «Francamente lapolitica mi indigna. Sembra l’orchestra che suona mentre il Titanic affonda. Mi pare ci sia ben altro di cui occuparsi in questo momento». Perle priorità sono altre. «Conviviamo con una pandemia disastrosa. Dopo cromatismi regionali vari abbiamo unain peggioramento. Magari non è il momento di distrarsi. Bisognerebbe stringere tutti le ...

re__atlas : @giozomparelli ?? ?? ?? Secondo me può durare al massimo fino al giorno dopo una storia così. Buongiorno ? - foddiga : @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 Tra l’altro secondo me li avviseranno proprio massimo una settimana prima dalla finale… - Vivi8618 : @AriannadaTodi @giusepperizzos Il primo: Nerone, poi Massimo Ranieri. Meglio il secondo - Alex96Win : @UCommentator2 @matteorenzi Esattamente, conte che se ne dica secondo me ha fatto il massimo in questo periodo stor… - GianniVezzani1 : RT @Musso___: Il secondo compito del nuovo governo sarà accompagnare Massimo Galli all’aeroporto, volo di sola andata ... diciamo in Paragu… -