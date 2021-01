'Scuole sicure': tamponi antigenici rapidi all'alberghiero di Barga (Di mercoledì 13 gennaio 2021) tamponi antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori individuati dall'Agenzia regionale di sanità (Ars). Lo prevede la campagna di monitoraggio delle infezioni ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 13 gennaio 2021)effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori individuati dall'Agenzia regionale di sanità (Ars). Lo prevede la campagna di monitoraggio delle infezioni ...

matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - AntonioCoimbr11 : #Renzi ripensaci! ?? Come faremo senza le dirette per i #dpcm, le #scuole sicure grazie a 500 milioni di euro in ba… - uslnordovest : #ScuoleSicure, dal #15gennaio 1.525 test rapidi a settimana agli studenti per monitoraggio regionale. Ecco le 61 sc… - metfirenze : Scuole Sicure, al via il progetto sperimentale per monitorare il Covid in 150 istituti - GGiulioli : RT @matteosalvinimi: La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sicure Scuole Sicure, al via il progetto sperimentale per monitorare il Covid in 150 istituti Toscana Notizie 70 famiglie catanesi fanno ricorso al Tar contro l’ordinanza sulla scuola del presidente Nello Musumeci

Sono oltre 70 le famiglie che si sono unite nella protesta contro l’ordinanza n°5 del Presidente Nello Musumeci che lo scorso 8 gennaio impediva il ...

Scuole Sicure, al via il progetto sperimentale per monitorare il Covid in 150 istituti

Regione Toscana Scuole Sicure, al via il progetto sperimentale per monitorare il Covid in 150 istituti Giani: “Vogliamo avere il quadro più aggiornato possibile. Dobbiamo agire ...

Sono oltre 70 le famiglie che si sono unite nella protesta contro l’ordinanza n°5 del Presidente Nello Musumeci che lo scorso 8 gennaio impediva il ...Regione Toscana Scuole Sicure, al via il progetto sperimentale per monitorare il Covid in 150 istituti Giani: “Vogliamo avere il quadro più aggiornato possibile. Dobbiamo agire ...