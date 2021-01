Scuola Lombardia, Tar accoglie il ricorso contro l'ordinanza su Dad. Il Comitato: 'Ora possono riaprire' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso contro l'ordinanza regionale dell'8 gennaio che aveva disposto la Dad al 100% per tutte le secondarie fino al 25 gennaio. 'Le scuole possono riaprire , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Tar dellaha accolto ill'regionale dell'8 gennaio che aveva disposto la Dad al 100% per tutte le secondarie fino al 25 gennaio. 'Le scuole, ...

