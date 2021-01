Scuola, Faiella: “Subito locali e messa in sicurezza del Regina Margherita” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il ritorno in aula potrebbe essere ancora lontano per i ragazzi del “Regina Margherita” di Salerno. Pochi gli spazi a disposizione e senza una via di fuga all’esterno: una, l’entrata che funziona anche come uscita per i 1300 studenti. Sulla questione si registra anche l’intervento di Michele Faiella, genitore e rappresentante degli organi collegiali della Scuola. “Chi raccoglie il grido d’allarme della dirigente Nappi, l’Istituto non è nelle condizioni di accogliere tutti, anzi esistono ancora problemi di sicurezza soprattutto per quanto riguarda un esodo d’emergenza” – sottolinea Faiella. “Si potrebbero, da Subito, utilizzare i locali lasciati liberi dal tribunale (lato ex p.zza Malta) con l’acquisizione di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il ritorno in aula potrebbe essere ancora lontano per i ragazzi del “” di Salerno. Pochi gli spazi a disposizione e senza una via di fuga all’esterno: una, l’entrata che funziona anche come uscita per i 1300 studenti. Sulla questione si registra anche l’intervento di Michele, genitore e rappresentante degli organi collegiali della. “Chi raccoglie il grido d’allarme della dirigente Nappi, l’Istituto non è nelle condizioni di accogliere tutti, anzi esistono ancora problemi disoprattutto per quanto riguarda un esodo d’emergenza” – sottolinea. “Si potrebbero, da, utilizzare ilasciati liberi dal tribunale (lato ex p.zza Malta) con l’acquisizione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Faiella Sant'Elia zona rossa. Il sindaco chiude le scuole fino a fine mese Primonumero Sant’Elia come il Veneto, scuole chiuse fino a fine mese. La decisione è del sindaco, dal Pd: “Toma in ritardo e inefficace”

Da oggi il comune del Fortore è zona rossa, come disposto dall'ordinanza firmata ieri sera dal Governatore Toma. In essa però non era prevista la chiusura di tutte le scuole, ma il sindaco Faiella ogg ...

Contagi fuori controllo, Sant’Elia a Pianisi ‘zona rossa’ fino al 15 gennaio

Una situazione 'esplosiva' per cui il presidente della Regione Molise ha deciso di emanare un'ordinanza che fa di Sant'Elia a Pianisi zona rossa: spostamenti in entrata e in uscita vietati, dunque, da ...

