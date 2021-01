Scuola, Azzolina: “Comprendo proteste studenti, ma abbiamo fatto il possibile. Vaccini? Subito medici e anziani, poi il personale scolastico” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Comprendo le recenti manifestazioni studentesche: il diritto all’istruzione è essenziale. Ma io ho il dovere di dire agli studenti e a tutta la comunità scolastica che il governo ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare, e continuerà a farlo, per il rientro a Scuola“. Questo è quanto dichiarato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il Question time alla Camera, nel corso del quale ha scaricato sulle Regioni la scelta dello slittamento delle riaperture inizialmente previste per le scuole superiori. “Per quanto riguarda i Vaccini, è chiaro a tutti che la Scuola sia un servizio pubblico essenziale. Sin dall’avvio del confronto sull’elaborazione del piano vaccinale ho chiesto e ottenuto di garantire priorità al personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “le recenti manifestazioni studentesche: il diritto all’istruzione è essenziale. Ma io ho il dovere di dire aglie a tutta la comunità scolastica che il governo hatutto quello che doveva e poteva fare, e continuerà a farlo, per il rientro a“. Questo è quanto dichiarato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia, durante il Question time alla Camera, nel corso del quale ha scaricato sulle Regioni la scelta dello slittamento delle riaperture inizialmente previste per le scuole superiori. “Per quanto riguarda i, è chiaro a tutti che lasia un servizio pubblico essenziale. Sin dall’avvio del confronto sull’elaborazione del piano vaccinale ho chiesto e ottenuto di garantire priorità al...

