Scomparsa di Maria Chindamo | Salvatore Ascone querela la stampa

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)didecide di adire legalmente perché tirato in ballo nonostante una decisione del tribunale Foto profilo FacebookLe parole di Antonio Cossidente della settimana scorsa hanno fatto molto rumore e hanno creato effetto. Il pentito di ‘ndrangheta aveva parlato delladi, l’imprenditrice calabresenel 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Aveva tirato in ballo, vicino di casa della donna, prima accusato poi scarcerato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Forte della decisione dei magistrati,vuole denunciare tutti gli organi diperché ...