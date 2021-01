Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora. Bassino e Brignone si giocano la Coppa di gigante (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Italia ha annunciato i nomi delle nove convocate per i due giganti di Coppa del Mondo di Sci alpino che si terranno sulla pista Podkoren3 di Kranjska Gora, in programma sabato 16 (ore 11.00 e 14.00) e domenica 17 gennaio (ore 09.15 e 12.15). Faranno parte della spedizione azzurra, dunque, Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani. Federica Brignone, attualmente prima nella graduatoria con 205 punti, e Marta Bassino, seconda con 200, si giocheranno, in quest’occasione, la Coppa del Mondo di gigante. Alle spalle delle due portacolori del Bel Paese, attualmente, troviamo la campionissima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Italia ha annunciato i nomi delle noveper i due giganti didel Mondo di Sciche si terranno sulla pista Podkoren3 di, in programma sabato 16 (ore 11.00 e 14.00) e domenica 17 gennaio (ore 09.15 e 12.15). Faranno parte della spedizione azzurra, dunque, Marta, Federica, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani. Federica, attualmente prima nella graduatoria con 205 punti, e Marta, seconda con 200, si giocheranno, in quest’occasione, ladel Mondo di. Alle spalle delle due portacolori del Bel Paese, attualmente, troviamo la campionissima ...

