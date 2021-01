Sci alpino | Italia comparsa a Flachau Le azzurre deludono nella night race

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’atteso riscatto dopo Zagabria non c’è stato e forse asi è toccato il punto più basso della stagione per lo slalom femminile azzurro. Purtroppo l’ha davvero recitato il ruolo dellaaustriaca, con la sola Anita Gulli in classifica al traguardo, con un ventottesimo posto che per lei rappresenta comunque un buon risultato. A salvarsi è proprio solo la ventiduenne, brava a qualificarsi per la seconda manche con un pettorale molto alto e poi a conquistare qualche punto. Purtroppo è mancata totalmente tutta la squadra, complice forse l’assenza anche di Federica Brignone e Marta Bassino, che avrebbero potuto lottare per un piazzamento tra le quindici. Irene Curtoni aveva fatto ben sperare dopo una prima manche davvero convincente e chiusa al sesto ...