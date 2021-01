Saturimetri gratis, come averli in farmacia e cosa fare per richiederli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ possibile richiedere il saturimetro gratis in farmacia. cosa fare per averlo e a chi spetta. Tutto quello che c’è da sapere (websource)Finalmente è possibile ottenere i Saturimetri gratis in farmacia. L’iniziativa è partita nei giorni scorsi e prosegue con successo. La distribuzione gratuita di 30mila apparecchi saturimetro è destinata ai gruppi familiari che hanno un membro affetto da patologie respiratori. Il progetto è nato in collaborazione con Federfarma e coinvolge 1.200 farmacie in tutto il paese, da nord a sud e ovviamente le isole. Il saturimetro è uno strumento molto utile: consente di misurare il livello di ossigeno del sangue. Normalmente, il valore deve essere poco sotto i 100 e comunque non inferiore a 90. Quando esiste una difficoltà respiratoria e ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ possibile richiedere il saturimetroinper averlo e a chi spetta. Tutto quello che c’è da sapere (websource)Finalmente è possibile ottenere iin. L’iniziativa è partita nei giorni scorsi e prosegue con successo. La distribuzione gratuita di 30mila apparecchi saturimetro è destinata ai gruppi familiari che hanno un membro affetto da patologie respiratori. Il progetto è nato in collaborazione con Federfarma e coinvolge 1.200 farmacie in tutto il paese, da nord a sud e ovviamente le isole. Il saturimetro è uno strumento molto utile: consente di misurare il livello di ossigeno del sangue. Normalmente, il valore deve essere poco sotto i 100 e comunque non inferiore a 90. Quando esiste una difficoltà respiratoria e ...

