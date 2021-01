Sassuolo | il Manchester City ha messo Locatelli nel mirino

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) IlavrebbenelManuelLe prestazioni di Manuelcon il, non hanno consegnato al calciatore solo le chiavi della Nazionale italiana, ma hanno spostato su di lui anche i riflettori di diverse big italiani e d’Europa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, ilavrebbegli occhi sul centrocampista neroverde. Pep Guardiola stravede per lui e i Citizens sarebbero pronti a sborsare 30 milioni di sterline per strapparlo al, ma anche alla concorrenza della Juventus. Leggi su Calcionews24.com