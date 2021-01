“Saronno chiama Bergamo” | la pandemia dagli occhi di un’infermiera | VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) È da poco diventato virale sui social “: uno sguardo in prima linea“, un cortometraggio realizzato da Laura Ferloni in collaborazione con Armando, figlio dell’infermiera Filomena Ferraiuolo, la protagonista del. Nel corto viene raccontata la storia di Filomena, come la donna ha vissuto questi mesi di, tra incubi e speranze, tra td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo “”, ladiproviene da Il Notiziario.