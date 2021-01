Sanremo 2021, chi vestirà Elodie e il contratto di Ibrahimovic: ultimi gossip dal Festival (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine, ci parlano di Sanremo 2021, raccontandoci da quale stilista si lascerà vestire Elodie per condurre, al fianco di Amadeus, le serate del Festival della Musica Italiana. Sanremo 2021, chi vestirà Elodie e il contratto di Ibrahimovic Donatella sceglie Elodie. Durante la kermesse del prossimo Festival... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le chicche dipresenti sull’ultimo numero di Chi Magazine, ci parlano di, raccontandoci da quale stilista si lascerà vestireper condurre, al fianco di Amadeus, le serate deldella Musica Italiana., chie ildiDonatella sceglie. Durante la kermesse del prossimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - Adnkronos : #Sanremo2021, date confermate ed enigma stampa - RaiUno : Le grandi, emozionanti, vittorie del Festival: rivedi #Techetechete 'Vincere Sanremo' su RaiPlay ????… - CinnyCinzia : @Sanremo_2021 Non scherziamo?????? - riviera24 : Sanremo, orientamento: proseguono le iniziative all’istituto tecnico turistico e sociosanitario “Ruffini-Aicardi” -