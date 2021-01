San Giuseppe Vesuviano, arrestato per estorsione Mario Casillo: era legato al clan Fabbrocino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Nella mattinata di oggi la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di Mario Casillo, 48 anni, indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Casillo è stato già condannato in via definitiva per reati della medesima natura nel corso di indagini relative al clan Fabbrocino. Le indagini, supportate dalla verbalizzazione di persone informate sui fatti e dalle analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno concluso che Casillo essere atti estorsivi, sotto la minaccia di un’arma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – Nella mattinata di oggi la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di, 48 anni, indiziato del reato di tentataaggravata dal metodo mafioso.è stato già condannato in via definitiva per reati della medesima natura nel corso di indagini relative al. Le indagini, supportate dalla verbalizzazione di persone informate sui fatti e dalle analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno concluso cheessere atti estorsivi, sotto la minaccia di un’arma ...

A San Giuseppe Vesuviano, la Squadra Mobile ha arrestato Mario Casillo. L'uomo chiedeva il pizzo per conto del clan Fabbrocino ...

