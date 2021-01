Samsung | al CES 2021 le innovazioni per un futuro migliore

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Electronics ha presentato la propria visione di unin occasione del CES, annunciando le novità di prodotto durante la conferenza stampa virtuale Nel 2020 le persone hanno trascorso più tempo a casa e questo ha trasformato le soluzione tecnologiche in vere e proprie necessità. La tecnologia ha reso le nostre vite più semplici, grazie a soluzioni connesse. Il costante impegno dinell’innovazione in linea con gli stili di vita emergenti e in continua crescita, ha permesso all’azienda di stare al passo con i veloci cambiamenti che si sono verificati nell’ultimo anno. Ledial CESBespoke 4 porte Flex L’ultima versione dei frigoriferi Bespoke è caratterizzata da ...