Salvini e Meloni preferiscono ancora Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vogliamo dire le cose in modo semplice e chiaro? Il presidente degli Stati Uniti ha istigato i suoi seguaci a prendere d’assalto il Parlamento per impedire la certificazione della vittoria del suo avversario Biden, cosa che hanno fatto. Negli scontri ci sono stati cinque morti. Il Presidente degli Stati Uniti è dunque responsabile di istigazione a delinquere, ha messo in atto un progetto sovversivo dichiarato e ha sulla coscienza questi cinque morti. Non basta. Secondo le informazioni fornite per primo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Vogliamo dire le cose in modo semplice e chiaro? Il presidente degli Stati Uniti ha istigato i suoi seguaci a prendere d’assalto il Parlamento per impedire la certificazione della vittoria del suo avversario Biden, cosa che hanno fatto. Negli scontri ci sono stati cinque morti. Il Presidente degli Stati Uniti è dunque responsabile di istigazione a delinquere, ha messo in atto un progetto sovversivo dichiarato e ha sulla coscienza questi cinque morti. Non basta. Secondo le informazioni fornite per primo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

mante : Le manovre di Renzi non escludono che questo governo sia sostenuto da partiti disastrosi. Da un lato la mediocrità… - Adnkronos : #crisidigoverno, #Salvini e #Meloni: 'Conte si dimetta, elezioni subito' - HuffPostItalia : Salvini e Meloni chiedono le elezioni: 'Conte si dimetta' - oroediamanti_ : RT @DildoBaggjns: Per me possono fare anche un governo tecnico e mettere Maurizio Costanzo come presidente del consiglio con una maggioranz… - WomanWithPen : @fabietto68 @mauriziosia Qs è davvero una sciocca semplificazione Vuole vincere il voto degli elettori ma non vuole… -