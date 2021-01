Salto con gli sci, previsti assenze e ritorni di grido a Zakopane, dove faranno il loro esordio due nuovi azzurri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel weekend la Coppa del Mondo di Salto con gli sci farà tappa a Zakopane, in Polonia. L’appuntamento si annuncia particolarmente interessante poiché assisteremo a diverse novità nei line-up di svariate nazioni di primo piano. Sono infatti previste assenze, ritorni e avvicendamenti di grido. Inoltre, guardando al piccolo orticello italiano, va rimarcato come vi sarà un doppio esordio nel massimo circuito. Partiamo dalla notizia principale, ovvero l’assenza di Stefan Kraft. L’ austriaco, che proprio domenica a Titisee-Neustadt ha ottenuto il primo podio stagionale, ha deciso di prendersi una pausa per evitare di sforzarsi eccessivamente. Non va dimenticato come il ventisettenne del salisburghese stia facendo i conti da mesi con problemi alla schiena, che peraltro l’hanno costretto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel weekend la Coppa del Mondo dicon gli sci farà tappa a, in Polonia. L’appuntamento si annuncia particolarmente interessante poiché assisteremo a diverse novità nei line-up di svariate nazioni di primo piano. Sono infatti previstee avvicendamenti di. Inoltre, guardando al piccolo orticello italiano, va rimarcato come vi sarà un doppionel massimo circuito. Partiamo dalla notizia principale, ovvero l’assenza di Stefan Kraft. L’ austriaco, che proprio domenica a Titisee-Neustadt ha ottenuto il primo podio stagionale, ha deciso di prendersi una pausa per evitare di sforzarsi eccessivamente. Non va dimenticato come il ventisettenne del salisburghese stia facendo i conti da mesi con problemi alla schiena, che peraltro l’hanno costretto a ...

virginiaraggi : Il trasporto scolastico del Comune fa un salto in avanti molto importante con il nuovo bando per l’affidamento del… - _marcomontanari : @bordoni_russia Temo che questo punto di vista, molto equilibrato, non sia patrimonio comune dell'élite russa, una… - SaltoBz : Bici, sì al collegamento con Vadena e la pista lungo l’Adige, fermato da un ricorso dei proprietari: - 1000_best : RT @giuseppe_masala: L'entrata nel governo di Mastella sarebbe un salto di qualità per il M5S. Potrebbero imparare come si fa a contare con… - ELENAGORINI2 : @Isabell86356282 @kalat75 Ma non ci sono al momento alternative accettabili Governo tecnico: con che maggioranza? I… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci: quattro convocati italiani per la Coppa del Mondo a Zakopane OA Sport Il mini ciclo per capire le ambizioni della Roma

Il match pareggiato con l'Inter ha dato il via a un mini ciclo che determinerà ... Finora i giallorossi sono rimasti nell'ombra, steccando ogni occasione per fare il salto di qualità, almeno fino a ...

Bergamo, il cortometraggio con Martina Caironi contro pregiudizi e commiserazione

Nei sessanta secondi si vede Caironi correre, in colori fluo, per Bologna, sua città d’adozione, e la si ascolta leggere le definizioni di pregiudizio e di commiserazione. Paro ...

Il match pareggiato con l'Inter ha dato il via a un mini ciclo che determinerà ... Finora i giallorossi sono rimasti nell'ombra, steccando ogni occasione per fare il salto di qualità, almeno fino a ...Nei sessanta secondi si vede Caironi correre, in colori fluo, per Bologna, sua città d’adozione, e la si ascolta leggere le definizioni di pregiudizio e di commiserazione. Paro ...