Salerno, anche oggi presidio del coordinamento contro la Dad (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue anche oggi la protesta dei genitori del coordinamento Scuole Aperte Salerno. anche questa mattina il presidio ha previsto sulle panchine di piazza San Francesco, la presenza degli studenti collegati a distanza con le scuole. Sollecitare il rientro in aula il prima possibile è l’obiettivo del coordinamento che ritiene indispensabile per la crescita culturale e sociale dei ragazzi il confronto anche fisico tra i banchi. Nei cartelli apposti il coordinamento chiede che gli alunni campani siano trattati come il resto d’Italia dove La didattica a distanza è stata meno utilizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguela protesta dei genitori delScuole Apertequesta mattina ilha previsto sulle panchine di piazza San Francesco, la presenza degli studenti collegati a distanza con le scuole. Sollecitare il rientro in aula il prima possibile è l’obiettivo delche ritiene indispensabile per la crescita culturale e sociale dei ragazzi il confrontofisico tra i banchi. Nei cartelli apposti ilchiede che gli alunni campani siano trattati come il resto d’Italia dove La didattica a distanza è stata meno utilizzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

salernonotizie : Ristoranti aperti a cena da domani, anche Salerno aderisce alle protesta nazionale - salerno_vince : RT @meb: Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle… - JPCK72 : RT @Fragment_84: E anche qui vediamo se il PD rispetterà le indagini della Procura o farà il suo solito doppiopesismo - Fragment_84 : E anche qui vediamo se il PD rispetterà le indagini della Procura o farà il suo solito doppiopesismo - salerno_vince : RT @LeonebonCettina: ipocrita Berlinguer, Conte ha depositato il simbolo del suo partito Insieme, forza @matteorenzi anche noi dobbiamo pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno anche Ristoranti aperti a cena da domani, anche Salerno aderisce alle protesta nazionale Salernonotizie.it Dpcm, stop a spostamenti tra regioni in area gialla e all’asporto dopo le 18 per i bar

StampaNel nuovo Dpcm stop a spostamenti tra regioni anche in area gialla. Lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza alla Camera illustrando le nuove misure covid che il governo approv ...

Il “Decreto Lamorgese”: luci e ombre delle modifiche ai decreti sicurezza

All’inizio dello scorso ottobre è stato finalmente presentato dal governo italiano un nuovo decreto-legge sull’immigrazione recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internaz ...

StampaNel nuovo Dpcm stop a spostamenti tra regioni anche in area gialla. Lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza alla Camera illustrando le nuove misure covid che il governo approv ...All’inizio dello scorso ottobre è stato finalmente presentato dal governo italiano un nuovo decreto-legge sull’immigrazione recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internaz ...