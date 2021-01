Salemi e Pretelli sono innamorati | cosa ne pensa la mamma dell’influencer?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giuliae Pierpaolostanno vivendo una relazione al GF Vip. Secondo la? Fonte foto: webGiuliaè una delle indiscusse protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata a gara in corso, per così dire, l’influencer si è imposta con la sua personalità ed è salita alla ribalta per la relazione con l’ex velino Pierpaolo, dopo che quest’ultimo aveva fatto tanto discutere per la sua presunta liason con Elisabetta Gregoraci. Contattata dal settimanale Chi, Fariba Tehrani, lapersiana della 27 enne star del web, ha rilasciato un’intervista per esprimere un suo parare sulla relazione della figlia e il suo percorso all’interno del ...