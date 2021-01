Rugby | Sei Nazioni 2021 | Italia | arriva anche il nigeriano Odogwu?

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Potrebbe essere Paoloil nome nuovo dell’di Franco Smith per il prossimo Guinness Seiche, salvo complicazioni causa Covid-19, dovrebbe iniziare il prossimo febbraio. 23 anni, trequarti dei Wasps,è convocabile per l’avendo il padre italo. Nato il 18 febbraio 1997 a Coventry, Inghilterra,gioca normalmente all’ala, ma può spostarsi senza problemia centro. Cresciuto nell’accademia dei Leicester Tigers, nel 2016 passa ai Sale Sharks, per poi passare nel 2019 ai Wasps, cioè la squadra proprio di Coventry. Qui il giocatore è esploso, diventando nel 2019 il miglior marcatore di tutti i tempi nella Premiership 7s, il torneo dia sette britannico. Quest’anno ha vestito già otto ...

Rugby, a gennaio niente coppe europee: e anche il Sei Nazioni è a rischio

Campane a festa per il Rugby Jesi 70 e per tutto il rugby in generale. Da lunedì 11 gennaio e per tutto il mese, in base al nuovo protocollo tutte le società partecipanti ai campionati di interesse na ...TREVISO. Il neozelandese Kieran Crowley dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore del Benetton Treviso in Pro 14. La società gli imputata ...