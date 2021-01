Roma | Tiago Pinto si presenta | “Vi spiego il progetto | ecco il mio vero ruolo Competere con Inter e Juventus? Dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo GM giallorosso si.Giornata dizione alla stampa ed ai tifosi di fede giallorossa, per il nuovo General Manager della. Rispondendo ai alle domande della stampa, il capo della soprintendenza dell'area sportiva, ha raccontato della problematica Covid-19 che ha di fatto causato lo slittamento del suo approdo nella società capitolina, non trascurando certamente gli aspetti di calciomercato e le strategie delgiallorosso targato Friedkin. Di seguito le dichiarazioni in sala stampa del nuovo dirigente ex Benfica."Sono molto felice di essere qui e motivato per questo, confesso che i primi giorni non sono stati facili lavorando da casa. Un conto è essere qui e un conto è lavorare da casa. Da ieri sono a Trigoria, ...