Roma, rivoluzione Tiburtina: ecco il progetto che trasforma la zona nella ‘Défense’ della Capitale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tredici torri di altezza variabile, che non supereranno comunque i 90 metri, e “stecche” più basse e lunghe, ricoperte di cristallo, un po’ come la vicina sede della Bnl. Un nuovo quartiere direzionale lineare, con al centro il nuovo quartier generale di Fs, schiacciato tra il fascio dei binari e un grande parco, con un asse pedonale tra le due file di modernissimi edifici. Ed infine la nuova stazione dei pullman regionali e internazionali. Sono queste le principali caratteristiche del progetto del nuovo centro direzionale nell’area est della stazione Tiburtina,almeno a leggere la proposta avanzata nelle ultime ore al Comune di Roma da Fs, sulla base delle elaborazioni dello studio di architettura Abdr. Uno studio riservatissimo, che rappresenta la prima proposta di variante urbanistica dell’area e che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tredici torri di altezza variabile, che non supereranno comunque i 90 metri, e “stecche” più basse e lunghe, ricoperte di cristallo, un po’ come la vicina sedeBnl. Un nuovo quartiere direzionale lineare, con al centro il nuovo quartier generale di Fs, schiacciato tra il fascio dei binari e un grande parco, con un asse pedonale tra le due file di modernissimi edifici. Ed infine la nuova stazione dei pullman regionali e internazionali. Sono queste le principali caratteristiche deldel nuovo centro direzionale nell’area eststazione,almeno a leggere la proposta avanzata nelle ultime ore al Comune dida Fs, sulla base delle elaborazioni dello studio di architettura Abdr. Uno studio riservatissimo, che rappresenta la prima proposta di variante urbanistica dell’area e che ...

CorriereCitta : Roma, rivoluzione Tiburtina: ecco il progetto che trasforma la zona nella ‘Défense’ della Capitale - Ioamolamiagent1 : RT @laperlaneranera: Sapendo già come andrà a finire metto in guardia tutti coloro che stanno lavorando contro la volontà del popolo italia… - Naso29 : RT @DinamoPress: «Per governare #Roma serve una rivoluzione istituzionale». Una recensione del libro di @tocciw uscito da poco per @Donzell… - tocciw : RT @DinamoPress: «Per governare #Roma serve una rivoluzione istituzionale». Una recensione del libro di @tocciw uscito da poco per @Donzell… - Agenzia_Dire : Una ventata di futuro sulla zona #Tiburtina di #Roma, dove sorgerà il nuovo quartier generale di @fsitaliane: ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rivoluzione Rivoluzione Tiburtina, ecco come la zona diventerà la 'Defense' di Roma - DIRE.it Dire Recovery: Zingaretti, 'non si perda occasione, prevalga buon senso e buona politica'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Il Recovery approvato in Cdm "è un buon piano con modifiche significative ottenute anche grazie all'iniziativa del Pd per maggiori investimenti, per la sanità, per il lavoro ...

Approvato dal Consiglio dei ministri il Recovery Plan - Per il sistema portuale 3,32 miliardi

ROMA - Il Consiglio dei ministri, concluso poco prima delle 1,00 di stanotte, ha approvato il Recovery Plan con quasi tutti voti favorevoli tranne ...

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Il Recovery approvato in Cdm "è un buon piano con modifiche significative ottenute anche grazie all'iniziativa del Pd per maggiori investimenti, per la sanità, per il lavoro ...ROMA - Il Consiglio dei ministri, concluso poco prima delle 1,00 di stanotte, ha approvato il Recovery Plan con quasi tutti voti favorevoli tranne ...