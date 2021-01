Roma, paura sul GRA: mezzo AMA prende improvvisamente fuoco (FOTO) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Attimi di paura sul Grande Raccordo Anulare quest’oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, dove intorno all’ora di pranzo un mezzo della municipalizzata AMA è andato a fuoco. mezzo AMA a fuoco sul GRA Tutto è successo a mezzogiorno all’altezza dell’uscita numero 15 in carreggiata interna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando la Rustica unitamente alle pattuglie della Polstrada. L’incendio è stato rapidamente domato e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Attimi disul Grande Raccordo Anulare quest’oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, dove intorno all’ora di pranzo undella municipalizzata AMA è andato aAMA asul GRA Tutto è successo agiorno all’altezza dell’uscita numero 15 in carreggiata interna. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel comando la Rustica unitamente alle pattuglie della Polstrada. L’incendio è stato rapidamente domato e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. 1 di 2 ...

