Roma, non solo acquisti e cessioni: Tiago Pinto ha tre priorità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo general manager ha subito tanto lavoro da fare: in primis i rinnovi di tre pezzi da novanta. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nuovo general manager ha subito tanto lavoro da fare: in primis i rinnovi di tre pezzi da novanta.

virginiaraggi : La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A… - reportrai3 : A ottobre al liceo Caetani di Roma sono arrivati 350 banchi a rotelle. Nel bando di gara c’è scritto a chiare lette… - reportrai3 : Natale Di Cola, segretario Cgil Roma Lazio: 'se domani a Roma non morisse più nessuno e non ci fosse richiesta di c… - mephistoslawyer : RT @AlRobecchi: Non è vero che Fratelli d’Italia è solo nostalgici con la foto del duce, o vestiti da SS, o cretine che cantano Faccetta ne… - GabrieleFigini : RT @molumbe: Il pianista romano Adriano Urso è morto d'infarto a 40 anni mentre spingeva l'auto rimasta in panne: per sopravvivere faceva i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Roma, Pedro non ce la fa: salta il derby. In dubbio anche Mirante Corriere dello Sport.it Roma, Colosseo verso la riapertura per il 16 gennaio. La direttrice Russo: «Concerto sull'arena per festeggiare»

Il Colosseo si prepara alla riapertura. «Siamo pronti a riaprire sabato 16 gennaio il Colosseo e tutto il complesso del parco archeologico se ci confermano zona gialla e le direttive ...

Covid, Speranza: Governo prorogherà stato emergenza al 30 aprile

Roma, 13 gen. (askanews) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza ...

Il Colosseo si prepara alla riapertura. «Siamo pronti a riaprire sabato 16 gennaio il Colosseo e tutto il complesso del parco archeologico se ci confermano zona gialla e le direttive ...Roma, 13 gen. (askanews) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza ...