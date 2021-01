Roma | Mkhitaryan | «Presto parlerò del rinnovo con la società»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’attaccante dellaHenrikhha parlato con Repubblica svelando alcuni dettagli relativi al suodi contratto Henrikhha rilasciato un’intervista alla Repubblica in cui ha parlato del suodi contratto e delle sue sensazioni alla vigilia del derby. PASSAGGIO ALLA– «Era una possibilità per dimostrare di poter ancora giocare bene. Laha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice, no?»– «Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora la Lazio.ne parleremo». FRIEDKIN – «Sono sempre vicino alla squadra, ma il fatto che Pallotta non ci fosse mai non deve essere un alibi. Dobbiamo essere pronti ai cambiamenti, che sia il modulo o il ...