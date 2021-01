Roma, già nove i morti di freddo. Sant’Egidio: «Usare gli hotel vuoti» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con l’arrivo del freddo sono morte già nove persone nelle strade della capitale, persone che non avevano una casa in cui scaldarsi. Da novembre a oggi sono quasi una a settimana. Tre soltanto negli ultimi cinque giorni: sabato a Ostia, davanti alla sede del X municipio; domenica alla stazione Termini, di fronte a un albergo chiuso a causa della pandemia; martedì all’ospedale Sant’Eugenio. Lì era ricoverato da una settimana Marian, un uomo polacco di circa 60 anni che si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con l’arrivo delsono morte giàpersone nelle strade della capitale, persone che non avevano una casa in cui scaldarsi. Dambre a oggi sono quasi una a settimana. Tre soltanto negli ultimi cinque giorni: sabato a Ostia, davanti alla sede del X municipio; domenica alla stazione Termini, di fronte a un albergo chiuso a causa della pandemia; martedì all’ospedale Sant’Eugenio. Lì era ricoverato da una settimana Marian, un uomo polacco di circa 60 anni che si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

