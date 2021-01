Rocco Casalino, bufera per la frase irrispettosa su Renzi ma lui smentisce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo sembra ormai ad un passo dopo il nuovo scontro nella notte. Il rapporto tra Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi sembra essersi ridotto ai minimi termini. Pomo della discordia stavolta il discorso sul Mes. Nelle ultime ore Rocco Casalino ha peggiorato il delicato equilibrio tra le due parti. Questa volta è stata una frase irrispettosa attribuita a Rocco Casalino, riferita a Matteo Renzi, a scatenare la polemica e ad innervosire gli attori impegnati nella crisi di governo. Le parole, che il portavoce del Premier avrebbe pronunciato in una conversazione con alcuni parlamentari grillini, sono riportate dal quotidiano La Repubblica. Dopo la bufera, è arrivata anche la smentita di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo sembra ormai ad un passo dopo il nuovo scontro nella notte. Il rapporto tra Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteosembra essersi ridotto ai minimi termini. Pomo della discordia stavolta il discorso sul Mes. Nelle ultime oreha peggiorato il delicato equilibrio tra le due parti. Questa volta è stata unaattribuita a, riferita a Matteo, a scatenare la polemica e ad innervosire gli attori impegnati nella crisi di governo. Le parole, che il portavoce del Premier avrebbe pronunciato in una conversazione con alcuni parlamentari grillini, sono riportate dal quotidiano La Repubblica. Dopo la, è arrivata anche la smentita di ...

ricpuglisi : Pensateci: senza @GiuseppeConteIT a @Palazzo_Chigi potremmo goderci un minore ammontare di Rocco Casalino e Marco Travaglio. - LegaSalvini : ?? GOVERNO, MATTEO RENZI: 'CASALINO DICE CHE CI ASFALTA IN PARLAMENTO? FACCIA BENE I CONTI. CI VEDIAMO IN SENATO' - ricpuglisi : È un vero peccato che possa esserci #CrisiDiGoverno quando Rocco Casalino gestisce in maniera così garbata i rappor… - CarterNicK50 : @il_cappellini @riotta In linea con i suggerimenti del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e con le pras… - 5stecche : RT @nabu65: Non volevo rovinarvi la serata ma Rocco del Grande Fratello portavoce del Premier Conte Casalino guadagna 170 mila euro di dena… -