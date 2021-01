Rivoluzione Tiburtina | ecco come la zona diventerà la ‘Defense’ di Roma

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Tredici torri di altezza variabile, che non supereranno comunque i 90 metri, e “stecche” più basse e lunghe, ricoperte di cristallo, un po’ come la vicina sede della Bnl. Un nuovo quartiere direzionale lineare, con al centro il nuovo quartier generale di Fs, schiacciato tra il fascio dei binari e un grande parco, con un asse pedonale tra le due file di modernissimi edifici. Ed infine la nuova stazione dei pullman regionali e internazionali. Sono queste le principali caratteristiche del progetto del nuovo centro direzionale nell’area est della stazione Tiburtina, almeno a leggere la proposta avanzata nelle ultime ore al Comune di Roma da Fs, sulla base delle elaborazioni dello studio di architettura Abdr. Uno studio riservatissimo, che rappresenta la prima proposta di variante urbanistica dell’area e che l’agenzia stampa Dire ha avuto modo di leggere in anteprima assoluta. Dunque tra la stazione Tiburtina e Pietralata, in quello che un tempo veniva chiamato lo Sdo, nascerà un nuovo quartiere super moderno, che potrebbe ricordare, nell’immaginario collettivo, l’area dei grattacieli milanesi di Porta Garibaldi o la Defense a Parigi, magari con gli edifici un po’ più bassi, o meglio ancora il nuovo Barcode davanti ai binari della stazione di Oslo. La proposta di Fs e Abdr, frutto del verbale d’intesa per la “cura del ferro” del 24 luglio del 2018 sottoscritto da Roma Capitale e Rfi, va a completare il piano di assetto della stazione Tiburtina del 2000 attraverso, però, una revisione complessiva della situazione. Il vecchio assetto, infatti, è stato rivisto ed è stato deciso di concentrare a Tiburtina diritti edificatori di Fs prima sparsi in altre zone della città, a partire da quelli sul lato ovest dei binari e da quelli dell’ambito Trastevere (24.550 metri quadrati di Sul) il cui nuovo piano di assetto, alla luce delle novità, conterrà solo attività di ridisegno urbano non particolarmente invasive, al posto di nuovi palazzi.